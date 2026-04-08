ПФУ почав нараховувати 1 500 гривень вразливим категоріям Сьогодні 15:25 — Особисті фінанси

До кінця квітня допомогу отримають близько 13 млн осіб

Пенсійний фонд України розпочав нарахування цільової підтримки у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін на своїй сторінці у Facebook.

«Ця підтримка має чітку задачу — частково згладити фінансовий шок для найбільш вразливих людей на фоні зростання витрат, зокрема через паливну кризу. Люди зможуть використати кошти на власний розсуд — на продукти, ліки, оплату комунальних послуг чи інші базові потреби», — зазначив Улютін.

Поетапне нарахування коштів

Перші виплати вже розпочалися. Напередодні Пенсійний фонд провів нарахування для 540 тисяч осіб, які отримують пенсії через «Укрпошту». Подальше фінансування здійснюється поетапно протягом кількох днів. Основна частина виплат припадає на 7−8 квітня.

До кінця квітня допомогу отримають близько 13 млн осіб.

Кошти надходитимуть у звичний спосіб — на банківські рахунки або через «Укрпошту». Подавати додаткові заяви не потрібно.

Нагадаємо, раніше Finance.ua повідомляв , що 7 квітня на банківські картки українців почали зараховувати кешбек за лютий. Виплати отримають понад 4,46 млн користувачів програми «Національний кешбек», які накопичили більше ніж дві гривні та обрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку «Дія». Разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив , що уряд має розробити додаткові програми для підтримки населення в умовах зростання цін. «Ми говорили з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін — зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях», — заявив Зеленський. У зв’язку з цим уряд має підготувати відповідні кроки для підтримки населення.

