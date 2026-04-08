0 800 307 555
ПФУ почав нараховувати 1 500 гривень вразливим категоріям

До кінця квітня допомогу отримають близько 13 млн осіб
До кінця квітня допомогу отримають близько 13 млн осіб
Пенсійний фонд України розпочав нарахування цільової підтримки у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.
Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін на своїй сторінці у Facebook.
«Ця підтримка має чітку задачу — частково згладити фінансовий шок для найбільш вразливих людей на фоні зростання витрат, зокрема через паливну кризу. Люди зможуть використати кошти на власний розсуд — на продукти, ліки, оплату комунальних послуг чи інші базові потреби», — зазначив Улютін.

Поетапне нарахування коштів

Перші виплати вже розпочалися. Напередодні Пенсійний фонд провів нарахування для 540 тисяч осіб, які отримують пенсії через «Укрпошту». Подальше фінансування здійснюється поетапно протягом кількох днів. Основна частина виплат припадає на 7−8 квітня.
До кінця квітня допомогу отримають близько 13 млн осіб.
Кошти надходитимуть у звичний спосіб — на банківські рахунки або через «Укрпошту». Подавати додаткові заяви не потрібно.
Нагадаємо, раніше Finance.ua повідомляв, що 7 квітня на банківські картки українців почали зараховувати кешбек за лютий. Виплати отримають понад 4,46 млн користувачів програми «Національний кешбек», які накопичили більше ніж дві гривні та обрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку «Дія». Разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.
Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що уряд має розробити додаткові програми для підтримки населення в умовах зростання цін. «Ми говорили з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін — зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях», — заявив Зеленський. У зв’язку з цим уряд має підготувати відповідні кроки для підтримки населення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Також за темою
Також за темою
