Зеленський доручив уряду підготувати програми проти зростання цін для населення

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд має розробити додаткові програми для підтримки населення в умовах зростання цін.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
«Ми говорили сьогодні з урядовцями й про те, як підтримати людей в умовах зростання цін — зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях», — заявив Зеленський.
У зв’язку з цим уряд має підготувати відповідні кроки для підтримки населення.
«Розраховую на системні рішення», — підсумував він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на квітневій доповіді ФАО писав, що світові ціни на продовольство в березні 2026 року порівняно з переглянутим показником за лютий зросли на 2,4%, зростання триває другий місяць. Порівняно з показником березня 2025 року ціни зросли на 1%. Утім, це на 19,8% нижче від пікового рівня, зафіксованого в березні 2022 року.
Як повідомляв Держстат, інфляція на споживчому ринку в лютому 2026 року порівняно із січнем становила 1,0%, із лютим 2025 року — 7,6%. Базова інфляція в лютому 2026 р. порівняно із січнем становила 0,7%, із лютим 2025 р. — 7,0%. На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,0%) подорожчали овочі.
Крім того, українські мобільні оператори анонсували підвищення вартості тарифних планів. Це відбувається на тлі зростання витрат операторів на електроенергію, підтримку мережі під час відключень світла та загальної економічної нестабільності.
