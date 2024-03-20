День фінансів: пільгова торгівля для України, податки-2024, обсяг іпотечних кредитів — Finance.ua

День фінансів: пільгова торгівля для України, податки-2024, обсяг іпотечних кредитів Сьогодні 17:45

У середу, 20 березня ЄС домовився продовжити пільгову торгівлю для України, але є умови. Також Єврокомісія виплатила перший транш Києву з пакету допомоги у 50 млрд євро.

при цьому Президент Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC. А прем"єр міністр передав Фон дер Ляєн ухвалений український план підтримки.

Податки-2024. В Україні з 1 В Україні з 1 квітня 2024 року заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Скільки Україна недоотримає митних платежів за березень. За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці через блокування кордону поляками. Про це . За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці через блокування кордону поляками. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. При цьому стало відомо, що експорт зерна переорієнтувався на інший напрямок.

Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі.

Нацбанк зобов’язав банки та кредиторів давати більше інформації клієнтам. Національний банк України вніс Національний банк України вніс зміни до нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів, зобов’язавши фінансові установи надавати споживачам більше інформації до та після проведення операцій, зокрема про порядок погашення кредиту та деталі виконання договору.

Обсяг іпотечних кредитів. Банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень. Про це Банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень. Про це пише НБУ. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину, водночас більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року (за січень 2023 року).

Ринок праці стабілізувався. За останні два роки . За останні два роки структура вакансій майже не змінилася, зокрема багато представлено вакансій для представників таких професій: продавець, водій, бухгалтер, кухар, вантажник, лікар, швачка, вчитель, електрик, вихователь, фармацевт, автослюсар, токар, психолог.

До речі, застосування РРО (реєстратора розрахункових операцій) запроваджене у нашій країні для переважної більшості ФОПів Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Професії з найменшими зарплатами у Польщі. Українці у Польщі без знання мови та кваліфікації Українці у Польщі без знання мови та кваліфікації зазвичай можуть влаштуватися на роботу із мінімальною зарплатою. Із січня 2024 року мінімалка у цій країні складає 4242 злотих до відрахувань.

Чи можна отримувати допомогу по малозабезпеченості, перебуваючи за кордоном.

Скільки допомоги отримують безробітні.

Мінекономіки нагадало про терміни переліцензування посередникам у працевлаштуванні за кордоном.

Скільки коштує орендувати чи купити гараж в Україні. Середня вартість гаража у столиці Середня вартість гаража у столиці становить 306 755 гривень, що на 15,6% більше, ніж минулого року. «OLX Нерухомість» порівняли вартість купівлі та оренди у столиці з іншими великими містами України.

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