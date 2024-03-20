Податки-2024: як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня — Finance.ua

Податки-2024: як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Податки-2024: як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня

В Україні з 1 квітня 2024 року заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Як зросте ЄСВ з 1 квітня 2024 року

Розмір мінімальної зарплати зріс з 1 січня 2024 року до 7100 грн. Наступне підвищення мінімальної зарплати очікується у квітні, тоді вона збільшиться з 7100 до 8000 грн.

Це у свою чергу збільшиться Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн. Також до 120 000 грн зросте максимальний розмір ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.

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Крім цього, зросте штраф за роботу без офіційного оформлення (10 мінімальним зарплат) — з 71 000 він підніметься до 80 000 грн.

Кому підвищать пенсію з 1 квітня 2024 року

З 1 квітня 2024 року підвищаться пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж. Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб, має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати.

Тобто з 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні така пенсія складатиме уже 3200 грн.

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Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року, розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії, складає 35 років для чоловіків, 30 — для жінок.

Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

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