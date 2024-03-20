Чи можна отримувати допомогу по малозабезпеченості, перебуваючи за кордоном — Finance.ua

Чи можна отримувати допомогу по малозабезпеченості, перебуваючи за кордоном Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

Чи можна отримувати допомогу по малозабезпеченості, перебуваючи за кордоном

Допомога малозабезпеченим сім'ям є одним з найзатребуваніших видів соціальної допомоги. Чи можна отримувати допомогу по малозабезпеченості, перебуваючи за кордоном — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям державна соціальна допомога призначається і виплачується:

малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України,

а також іншим малозабезпеченим сім'ям, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Тобто, зверніть увагу! Для призначення допомоги береться до уваги факт постійного проживання на території Україні.

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Як бути, коли сім'я постійно проживала в Україні, але під час 6-місячного періоду отримання допомоги виїхала за кордон? Законодавство і на це має відповідь.

Під час отримання державної соціальної допомоги проводиться перевірка факту перебування осіб із складу малозабезпеченої сім'ї більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном.

У разі якщо таке перебування підтверджується та особоа продовжує перебувати за кордоном на момент проведення перевірки, орган соціального захисту населення надсилає письмове повідомлення або ж сповіщає телефоном про необхідність подати підтвердження неотримання будь-яких виплат в країнах перебування.

Протягом 30 календарних днів після отримання такого повідомлення отримувачу слід подати належно оформлені докази, що виплат в країні перебування він не отримує.

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Що буде, якщо таке підтвердження не подати? Якщо зазначені документи не подані, розмір державної соціальної допомоги перераховується без урахування у складі малозабезпеченої сім'ї особи, яка виїхала. Відповідно, якщо виїхала вся сім'я, виплати припиняться повністю.

Зверніть увагу! Перерахунок відбувається автоматично з наступного місяця після того як мали бути надані підтвердні документи.

Висновок: малозабезпечена сім'я може отримувати допомогу перебуваючи за кордоном, однак на вимогу органу соцзахисту повинна підтвердити, що не отримує ніяких допомог в країні перебування.

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