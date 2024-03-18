В Україні почали приймати заявки на нову виплату — Finance.ua

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Благодійна організація «Благодійний фонд «Люмос Україна» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Україна без сиріт» за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України реалізує короткострокову Програму багатоцільової грошової допомоги сім'ям з дітьми, в тому числі сім'ям ВПО, що відносяться до наданого нижче переліку.
Метою програми є надання підтримки найбільш уразливим родинам з дітьми, в тому числі тим, хто вимушено покинув власні домівки та знайшов прихисток в інших регіонах. Допомога сприятиме забезпеченню базових потреб сім'ї в гідний спосіб та зміцненню потенціалу родини для виховання дітей.
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Програма реалізується у Житомирській, Сумській та Харківській областях.
Багатоцільова грошова допомога складає 6600 гривень та надаватиметься протягом 6 місяців, по 1100 гривень щомісячно.
Програмою передбачено надання допомоги наступним категоріям сімей:
- сім'ям, які виховують дитину з інвалідністю або дитину з особливими освітніми потребами;
- сім'ям, в яких виховуються 2 і більше дітей, що повернулися в родину з інтернатного закладу;
- малозабезпеченим сім'ї, в яких виховується 3 і більше дітей;
- одиноким батькам, матері чи батьку, які самі виховують дитину до 18 років, в тому числі дитину з інвалідністю або дитину з особливими освітніми потребами;
- прийомним сім'ям, що виховують дітей віком до 3 років.
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