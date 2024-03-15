На яку суму допомоги від держави можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї у 2024 році — Finance.ua
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На яку суму допомоги від держави можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї у 2024 році

Особисті фінанси
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На яку суму допомоги від держави можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї у 2024 році
На яку суму допомоги від держави можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї у 2024 році
В Україні цього року зріс прожитковий мінімум. Наразі сума становить 2920 гривень. До нього прив’язана низка соціальних виплат, сума яких також зросла. Відповідно, виплати малозабезпеченим сім'ям також збільшилися.
Про це пише портал Enableme.
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Яка сім'я вважається малозабезпеченою

Якщо дохід сім'ї є меншим за прожитковий мінімум, 2920 гривень у 2024 році, вона вважається малозабезпеченою.
До складу малозабезпеченої сім'ї можуть входити:
  • дружина;
  • чоловік;
  • діти до 18 років (рідні або усиновлені);
  • діти віком до 23 років, які навчаються у вишах та не мають власної сім'ї;
  • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які мешкають разом з ними на одній території.
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На які виплати можна розраховувати

Сума допомоги залежить від кількох факторів. Наприклад, працездатні особи у малозабезпеченій сім'ї одержують 45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1362,6 гривень.
Для осіб, які втратили працездатність або мають інвалідність, передбачені виплати на 100% відповідного прожиткового мінімуму. У грошовому еквіваленті ця сума дорівнює 2361 гривень.
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Діти у малозабезпечених сім'ях можуть претендувати на 130% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
  • Для дітей віком до 6 років сума виплат становить 3 331,9 гривень;
  • від 6 до 18 років — 4 154,8 гривень;
  • з 18 та до 23 (за умови навчання у виші) — 3 936,4 гривень.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.
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