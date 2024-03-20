Мінекономіки нагадало про терміни переліцензування посередникам у працевлаштуванні за кордоном — Finance.ua

Мінекономіки нагадало про терміни переліцензування посередникам у працевлаштуванні за кордоном Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Міністерство економіки України нагадало ліцензіатам у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які ще не подали міністерству декларацію щодо ведення цієї діяльності, про необхідність зробити це у встановлений термін — до 14 квітня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

14 квітня 2024 року відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном» ліцензії, видані суб'єктам господарювання до набрання чинності цим законом, а саме до 14 жовтня 2023 року, втрачають чинність, — повідомило міністерство.

«Нагадуємо усім ліцензіатам, які ще не подали до Мінекономіки декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зробити це у встановлений законодавством термін» — заначили вони.

Довідка Finance.ua:

В Україні внесли зміни у механізм працевлаштування за кордоном. Скасували ліцензування діяльності компаній-посередників у міжнародному працевлаштуванні та замінили її на «повідомний принцип». Міністерство економіки привітало таке рішення, оскільки інструмент був «застарілим».

Скасували ліцензування діяльності компаній-посередників у міжнародному працевлаштуванні та замінили її на «повідомний принцип». Міністерство економіки привітало таке рішення, оскільки інструмент був «застарілим». Новими правилами також забороняється компаніям-посередникам стягувати з людини будь-які гонорари за отримання роботи за їх сприяння.



В уряді висловили сподівання, що новий механізм допоможе легалізувати ринок міжнародного працевлаштування, що допоможе створити конкурентне середовище та забезпечити прозору роботу бізнесу.



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