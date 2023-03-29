В Україні внесли зміни у механізм працевлаштування за кордоном — Свириденко — Finance.ua
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В Україні внесли зміни у механізм працевлаштування за кордоном — Свириденко

Особисті фінанси
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В Україні скасували ліцензування діяльності компаній-посередників у міжнародному працевлаштуванні та замінили її на «повідомний принцип». Міністерство економіки привітало таке рішення, оскільки інструмент був «застарілим».
Новими правилами також забороняється компаніям-посередникам стягувати з людини будь-які гонорари за отримання роботи за їх сприяння.
"Уряд продовжує скасовувати застарілі та зайві регуляторні інструменти. Наприклад, норма про ліцензування компаній-посередників була створена для захисту українців, але насправді вона давно вже не працювала належним чином. Так, у 2017 році в Польщу через такі компанії виїхали працювати 12 400 українців, хоча запрошень на працевлаштування у цій країні було надано аж для 1,7 млн наших громадян. Тому ми її й рекомендували прибрати.
Відтепер компанії-посередники самі повідомлятимуть державу, що займаються такою діяльністю, водночас за державними органами контролю і нагляду залишиться право на перевірку таких компаній", — пояснила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном», що прибирає ліцензування діяльності компаній-посередників y міжнародному працевлаштуванні та замінює її на «повідомний принцип».
Створюються додаткові механізми захисту українських пошукачів роботи:
  • компаніям-посередникам забороняється брати гроші за послуги з посередництва у пошуку роботи за кордоном з пошукачів роботи — натомість такі послуги має сплачувати компанія, що шукає працівників;
  • на компанії-порушники буде накладатися штраф за стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних, винагород, інших видів оплати послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном від 59,5 тисяч гривень до 68 тисячі гривень.
В уряді висловили сподівання, що новий механізм допоможе легалізувати ринок міжнародного працевлаштування, що допоможе створити конкурентне середовище та забезпечити прозору роботу бізнесу.
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За матеріалами:
УНН
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