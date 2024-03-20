Шмигаль передав Фон дер Ляєн ухвалений український план підтримки — Finance.ua
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Шмигаль передав Фон дер Ляєн ухвалений український план підтримки

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав План для Ukraine Facility, затверджений Урядом України. В межах програми ЄС перерахував перший транш в розмірі 4,5 мільярди євро.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
«Це важливий крок для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху України в ЄС. Очікуємо на схвалення Плану та повноцінного запуску програми Ukraine Facility, обсягом 50 млрд євро на 4 роки», — зазначає Шмигаль.
Український прем'єр висловив сподівання на підтримку комітетом держав-членів.
«Після цього новий фінансовий інструмент нарешті набере чинності. Однак Україна нагально потребує підтримки з боку своїх партнерів. Негайно», — наголосив він.
Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз перерахував перший транш в межах програми в розмірі 4,5 млрд євро.
«Причина вашого візиту до комісії - ви передаєте Український план. Це насправді ключовий момент у нашій співпраці. Ваш успіх ще більше вражає тому, що пройшло лише 19 днів, як почала діяти програма Ukraine Facility», — сказала вона під час спільного брифінгу зі Шмигалем.
За матеріалами:
РБК-Україна
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