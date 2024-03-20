Ринок праці стабілізувався: бізнес відчуває потребу в працівниках — Finance.ua

Ринок праці стабілізувався: бізнес відчуває потребу в працівниках Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

Ринок праці стабілізувався: бізнес відчуває потребу в працівниках

Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася і бізнес відчуває потребу в працівниках.

Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

«Це справді так, починаючи з 2023 року ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася і бізнес наразі відчуває потребу в працівниках, що фіксують і сайти з пошуку роботи, і ми в Державній службі зайнятості. Нині кількість актуальних вакансій ресурсу Служби щоденно становить майже 50 тис. одиниць, що майже вдвічі більше, ніж торік», — сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання щодо зростання кількості вакансій.

За її словами, така сама тенденція прослідковується і на Єдиному порталі вакансій, де об'єднані пропозиції роботи не лише Служби, а й таких ресурсів, як: Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua та ua.jooble.org.

«Якщо наприкінці минулого року там було 200 тис. пропозицій роботи, то на сьогодні це майже 230 тис. вакансій», — додала вона.

Структура вакансій

За останні два роки структура вакансій майже не змінилася, зокрема багато представлено вакансій для представників таких професій: продавець, водій, бухгалтер, кухар, вантажник, лікар, швачка, вчитель, електрик, вихователь, фармацевт, автослюсар, токар, психолог.

«Цих вакансій завжди було багато. Також є запит на будівельників, і він зростатиме. І тут питання в тому, що на сьогодні ми не маємо такої кількості чоловіків на обліку, яка необхідна в будівельній галузі. Тобто наразі відчуватиметься справді нестача кадрів у цій сфері», — зазначила вона.

Хто звертається

Щодо шукачів роботи, які звертаються за послугами до Служби зайнятості, то, за словами Жовтяк, серед них найбільше колишніх працівників сфери торгівлі, на другому місці люди, які працювали в державному управлінні, а далі йде сільське господарство та переробна промисловість.

«До 2022 року на ринку праці була недостатня кількість робочих місць, проте сьогодні основними проблемами є професійно-кваліфікаційний дисбаланс, брак кваліфікованих кадрів. У розрізі регіонів ситуація ще більш загрозлива. Адже велика кількість людей виїхала за кордон, багато внутрішньо переміщених громадян, мобілізація», — констатувала очільниця відомства, зазначивши, що найбільше вакансій у великих областях: Дніпропетровській, Київській, Харківській, Львівській та в Києві.

Зарплата

«Середня заробітна плата вакансій Єдиного порталу становить 19 тис. грн. Однак є пропозиції для швачок із зарплатою 45 тис. грн, для водіїв — 50 тис. грн», — розповіла Жовтяк.

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