За 2 роки будівельна галузь втратила 100 тисяч працівників: легальний ринок праці скоротився на 1,5 млн людей — Finance.ua

За 2 роки будівельна галузь втратила 100 тисяч працівників: легальний ринок праці скоротився на 1,5 млн людей Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

За 2 роки будівельна галузь втратила 100 тисяч працівників: легальний ринок праці скоротився на 1,5 млн людей

За останні два роки будівельна галузь втратила 100 тисяч працівників, а загалом кількість офіційно працевлаштованих скоротилась на 1,5 млн людей.

Про це заявив Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, у ефірі Українського радіо.

«Уряд і парламент, обговорюючи питання бронювання працівників, дискутують про різні цілі. Уряд заявляє про необхідність максимально зберегти економіку, щоб підприємства працювали. Парламент розглядає підприємства, які хочуть забронювати працівників, як джерело наповнення бюджету. Потрібно знайти золоту середину», — сказав Олексій Мірошниченко.

У разі ухвалення парламентом норми про бронювання працівників з доходом вище середньої зарплати, дефіцит кадрів стане ще більшим у галузях, де доходи традиційно невисокі. Наприклад, 78% працівників будівельної галузі отримують заробітну плату нижче 15 тис грн — це менше середньої зарплати, яка становить близько 17 тис грн.

«Якщо бронювати працівників залежно від рівня заробітної плати, то підприємства будівельної галузі не зможуть зберегти працівників на будмайданчиках. Потрібно шукати компроміс. Дуже мало розглядають як критерій бронювання кваліфікацію працівників і їх важливість на підприємстві. Є спеціалісти, без яких підприємство просто зупиниться, якщо у компанії не буде коштів на бронювання», — пояснив президент Конфедерації роботодавців України.

Олексій Мірошниченко відзначив, що зараз уряд і парламент розглядають в якості мобілізаційного резерву офіційно працевлаштованих людей, не звертаючи увагу на тіньовий ринок праці.

«Держава має спрямувати зусилля на пошук можливостей залучення людей з тіньового ринку, а не йти по найпростішому шляху і збільшувати тиск на «білі» підприємства: нормально працює, платить податки, от давайте будемо тут шукати працівників для мобілізації. Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватись, оскільки знають, що офіційне працевлаштування — це питання військового обліку. Ці дії спонукають до переходу економіки в тінь.

За нашими оцінками, приблизно 1,5 мільйона людей за останні півтора року звільнилися з офіційного ринку праці. Вони нікуди не ділись, не виїхали, вони перейшли в іншу категорію, фактично уникають офіційного обліку. І стосовно цієї категорії слід посилити заходи", — сказав Олексій Мірошниченко.

10,1 млн офіційно працевлаштованих людей в Україні утримують як мобілізованих та Збройні Сили, так і 10,5 млн пенсіонерів, 2,7 млн людей з інвалідністю.

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