Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з'єднає ЄС з Молдовою та Україною — Finance.ua
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Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з'єднає ЄС з Молдовою та Україною

Казна та Політика
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Молдова підписала у вівторок угоду з Європейським інвестиційним банком щодо попереднього техніко-економічного оцінювання та техніко-економічних досліджень, необхідних для реалізації проєкту будівництва автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса.
Про це повідомляє Euractiv.
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«Автомагістраль Унгени-Кишинів-Одеса з'єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні», — заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.
За його словами, попереднє техніко-економічного оцінювання має бути завершене до кінця 2024 року, а техніко-економічне обґрунтування, як очікується, буде завершене до кінця 2025 року.
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Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк ухвалив кредит для Молдови на €41,2 млн для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення.
Цей кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму €12 млн, що будуть використані для розвитку «коридорів солідарності» на кордонах з Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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