Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з'єднає ЄС з Молдовою та Україною — Finance.ua

Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з'єднає ЄС з Молдовою та Україною Сьогодні 06:30 — Казна та Політика

Молдова підписала у вівторок угоду з Європейським інвестиційним банком щодо попереднього техніко-економічного оцінювання та техніко-економічних досліджень, необхідних для реалізації проєкту будівництва автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса.

Про це повідомляє Euractiv.

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«Автомагістраль Унгени-Кишинів-Одеса з'єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні», — заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.

За його словами, попереднє техніко-економічного оцінювання має бути завершене до кінця 2024 року, а техніко-економічне обґрунтування, як очікується, буде завершене до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк ухвалив кредит для Молдови на €41,2 млн для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення.

Цей кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму €12 млн, що будуть використані для розвитку «коридорів солідарності» на кордонах з Україною.

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