Україна та Молдова синхронізують е-чергу на кордоні — Finance.ua
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Україна та Молдова синхронізують е-чергу на кордоні

Казна та Політика
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Україна та Молдова синхронізують е-чергу на кордоні
Україна та Молдова синхронізують е-чергу на кордоні
Україна та Молдова досягнули домовленостей про співпрацю для прискорення процесу синхронізації системи електронної черги на кордоні.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зазначається, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн зустріч з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля.
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Сторони обговорили питання, які стосуються системи електронної черги на молдовсько-румунському кордоні та необхідність її синхронізації з українською єЧергою.
«Це дозволить уникнути скупчення вантажівок на території Молдови та сприятиме швидшому транзиту вантажів з України до Румунії», — пояснили в Мінагрополітики.
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Наразі сторони домовились про співпрацю технічних спеціалістів для прискорення процесу такої синхронізації.
Нагадаємо, уряд Польщі докладає зусиль до ефективного представлення інтересів польських перевізників і водіїв, що приведе до послаблення і, як наслідок, припинення блокади на польсько-українському кордоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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