Молдова до кінця 2024 року хоче вийти з усіх угод із СНД — Finance.ua

Молдова до кінця 2024 року хоче вийти з усіх угод із СНД Сьогодні 21:30 — Світ

Молдова до кінця 2024 року хоче вийти з усіх угод із СНД

Влада Молдови до кінця 2024 року планує вийти практично з усіх угод, підписаних у рамках СНД.

Про це розповіла депутат від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS) Дойна Герман, передає NewsMaker.

«Ми знаходимося практично на заключному етапі. Ми запропонували як мету до кінця 2024 року завершити (вихід з угод СНД. — Ред.). Але це не означає, що не залишиться кілька невирішених питань… Зараз ми технічно розриваємо договори, підписані в рамках СНД», — сказала депутат від PAS в ефірі Moldova LIVE на Exclusiv TV.

Герман також відповіла на запитання ведучої, чи Молдова підписуватиме декларацію про вихід із СНД, чи це станеться автоматично після розірвання всіх угод.

«Необов'язково цей процес має завершитися якоюсь заявою або висловлюванням остаточної позиції про вихід», — сказала депутат.

Як повідомлялося, на засіданні 20 липня парламент Молдови схвалив у другому читанні проєкт денонсації Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД. За денонсацію проголосували 53 депутати від партії «Дія та солідарність» (PAS).

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Вийти з Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД запропонував спікер Ігор Гросу, «оскільки поточна політика, цілі та рішення МПА СНД більше не відповідають цілям та політиці Молдови. Іншою причиною є тверда заява країни дотримуватися європейського вектора.

Загалом у 2023 році молдовські депутати денонсували 22 угоди в рамках СНД.

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Укрінформ За матеріалами:

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