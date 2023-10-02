Молдова не буде закуповувати газ у «Газпрому» — Finance.ua

Молдова не буде закуповувати газ у «Газпрому» Сьогодні 20:40 — Енергетика

Молдова не буде закуповувати газ у «Газпрому»

Молдова не буде закуповувати газ у російського «Газпрому». Про це заявив міністр енергетики республіки Віктор Парліков, виступаючи на Євроатлантичному форумі стійкості.

Про це пише агентство Anadolu з посиланням на російські ЗМІ.

«Ми більше не будемо закуповувати природний газ у „Газпрому“ для території, контрольованої конституційною владою», — сказав міністр.

За його словами, Молдова змогла отримати газ з альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

«Більше того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з «Газпромом», — додав Парліков.

У травні прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті заявив, що Молдова, яка скоротила споживання російського газу після початку повномасштабної війни в Україні, більше не використовує блакитне паливо чи електроенергію з рф.

16 березня міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що російський концерн «Газпром» не отримує гроші за газ, який постачається до Молдови з грудня минулого року. За його словами з того моменту всі поставлені обсяги йдуть у придністровський регіон за договором про постачання електроенергії з Молдавською ГРЕС. Але влада Тирасполя продовжує не платити за газ, а росія ігнорує заборгованість.

У грудні минулого року Румунія почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.

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