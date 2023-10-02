Газпром визнав падіння видобутку на 25% через відмову «низки країн» від газу рф — Finance.ua

Газпром визнав падіння видобутку на 25% через відмову «низки країн» від газу рф Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Газпром визнав падіння видобутку на 25% через відмову «низки країн» від газу рф

російський монополіст Газпром уперше у 2023 році опублікував свої операційні показники з видобутку та постачання газу, в яких засвідчено значне падіння видобутку газу в росії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Згідно зі звітом Газпрому, за підсумками першого півріччя 2023 року видобуток природного та попутного газу в росії склав 179,45 млрд кубометрів. «Зниження на 24,7% пов’язане з ухваленням у низці країн політично вмотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу», — йдеться у звіті.

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За перше півріччя Газпром поставив на внутрішній та зовнішні ринки 166 млрд кубометрів газу. Для порівняння: за перші шість місяців 2022 року компанія поставила 225,7 млрд кубометрів. Постачання на внутрішній та зовнішній ринки впали на 26,5%.

«Споживання газу у звітному періоді перебувало під впливом погодних, економічних та геополітичних факторів. Уповільнення економічної активності у Європі сприяло збереженню показників споживання газу на низьких значеннях. При цьому попит на російський газ у цьому регіоні також перебував під впливом геополітичного чинника та високого рівня заповненості європейських ПСГ», — повідомила компанія.

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У 2022 році Газпром повністю зупинив постачання газу до Європи трубопроводом «Північний потік-1», а також припинив постачання до деяких країн Європи, які відмовилися платити за газ у рублях на тлі російського вторгнення в Україну. «Газпром» продовжує постачати газ до Європи «Турецьким потоком», а також транзитною гілкою через Україну.

За підсумками 2022 року чистий прибуток Газпрому склав 747 млрд рублів, що більш ніж утричі менше, ніж у 2021 році.

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