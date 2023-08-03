росія розширила список недружніх держав — Finance.ua

росія розширила список недружніх держав Сьогодні 12:41 — Світ

росія розширила список недружніх держав

Уряд росії заніс Норвегію до списку недружніх країн, та обмежив кількість працівників, які можуть наймати норвезькі диппредставництва.

Про це повідомляється на сайті російського кабміну.

«Уряд включив Королівство Норвегія до переліку іноземних держав, які вчиняють недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном», — йдеться в повідомленні.

Посилаючись на указ володимира путіна «Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав» (від 23 квітня 2021 року), російський уряд ухвалив рішення обмежити кількість фізосіб, які перебувають на території росії, з якими посольство Норвегії зможе укладати трудові договори.

«Згідно з новим розпорядженням, за Норвегією закріплено ліміт у 27 осіб», — ідеться в повідомленні.

Водночас, нагадують в уряді рф, згідно з указом путіна вони мають право повністю заборонити наймати до посольств, консульств, представництв держорганів і держустанов недружніх країн працівників із числа осіб, які перебувають на території росії.

Раніше, у травні 2021 року, обмеження було запроваджено щодо дипмісій США та Чехії, а в липні 2022 року — щодо дипмісій Греції, Данії, Словенії, Хорватії та Словаччини.

«Затверджений урядом перелік не є остаточним і з урахуванням триваючих ворожих дій іноземних держав, спрямованих проти російських представництв за кордоном, може розширюватися», — повідомляє російський уряд.

Нагадаємо, згідно з даними російських ЗМІ, на сьогодні недружніми до росії є більшість країн Європи, Північної Америки, Австралія та інші держави.

У росії існує два списки.

Перший список недружніх країн з’явився в травні 2021 року, він має на увазі «недружні дії» щодо російських дипломатичних і консульських працівників. Внесення держави до цього списку означає відповідні обмеження в дипломатичній сфері. У списку вказується ліміт на кількість людей, які перебувають на території росії, яких представництва країн можуть брати на роботу. Тривалий час перелік складався всього з двох позицій — США (встановлений ліміт 0 осіб) і Чехія.

22 липня 2022 року до нього додали ще п’ять країн: Грецію, Данію, Словаччину, а також Словенію і Хорватію, яким вирішили заборонити наймати співробітників у росії.

24 липня 2022 року уряд рф розширив другий список недружніх країн і територій — значно масовіший. Він з’явився в березні 2022-го у відповідь на санкції і передбачає можливість розплачуватися за зобов’язаннями перед кредиторами з цих країн у рублях. До цього списку внесли майже 50 держав, включно з усіма країнами з першого переліку, а також Україною, Канадою, Японією, Мікронезією і Великою Британією разом з островами Гернсі, Джерсі, Мен і Ангілья, Гібралтаром і Британськими Віргінськими островами. 30 жовтня уряд знову розширив список — на всі 14 британських заморських володінь.

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Економічна Правда За матеріалами:

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