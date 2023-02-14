росія планує продавати понад 80% нафти "дружнім" країнам — Finance.ua

росія планує продавати понад 80% нафти "дружнім" країнам Сьогодні 05:13 — Енергетика

росія планує продавати понад 80% нафти "дружнім" країнам

росія планує спрямовувати 2023 року понад 80% свого експорту нафти до так званих "дружніх" країн, тобто держав, які не ввели санкції проти москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це заявив віце-прем'єр рф Олександр Новак, повідомляє Reuters.

Він додав, що ці країни також отримуватимуть 75% російських нафтопродуктів, і що москва продовжує шукати нові ринки збуту.

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росія збільшила продаж зі знижкою до Китаю та Індії, зокрема, після того, як вона постраждала від західних санкцій та цінової стелі G7, покликаної обмежити її здатність фінансувати війну в Україні за рахунок доходів від нафти.

Новак також попередив про невизначеність на світових ринках нафти, заявивши, що західні країни з групи ОЕСР, до якої входять США, Канада та Норвегія, можуть відкрити свої стратегічні запаси нафти.

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