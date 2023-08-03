Мін'юст націоналізує стратегічний завод у Конотопі, який належить російському сенатору — Finance.ua

Мін'юст націоналізує стратегічний завод у Конотопі, який належить російському сенатору
Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію заводу російського сенатора Сергія Калашника, який голосував за анексію українських територій.
Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, предметом позову є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».
За даними реєстрів, засновником підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, кінцевий бенефіціар — нібито громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Однак Мін'юст збирається у суді довести, що насправді завод належить Калашнику.
«Мотордеталь-Конотоп» спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виробляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден і тепловозів, і постачає продукцію в 35 країн світу.
Тим часом, ДБР викрило в Україні десятки компаній, афілійованих з підсанційними російськими власниками.
Йдеться, зокрема, про Аркадія й Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаску, Євгена Гінера. Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать особам, що потрапили під санкції.
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