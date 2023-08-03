Мін'юст націоналізує стратегічний завод у Конотопі, який належить російському сенатору — Finance.ua

Мін'юст націоналізує стратегічний завод у Конотопі, який належить російському сенатору Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію заводу російського сенатора Сергія Калашника, який голосував за анексію українських територій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, предметом позову є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

За даними реєстрів, засновником підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, кінцевий бенефіціар — нібито громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Однак Мін'юст збирається у суді довести, що насправді завод належить Калашнику.

«Мотордеталь-Конотоп» спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виробляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден і тепловозів, і постачає продукцію в 35 країн світу.

Тим часом, ДБР викрило в Україні десятки компаній, афілійованих з підсанційними російськими власниками.

Йдеться, зокрема, про Аркадія й Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаску, Євгена Гінера. Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать особам, що потрапили під санкції.

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