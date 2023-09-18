кремль заблокував 18 мільярдів доларів прибутку компаній з «недружніх» країн — Finance.ua
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кремль заблокував 18 мільярдів доларів прибутку компаній з «недружніх» країн

Фондовий ринок
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кремль заблокував 18 мільярдів доларів прибутку компаній з «недружніх» країн
кремль заблокував 18 мільярдів доларів прибутку компаній з «недружніх» країн
Західні компанії, які не вийшли з російського ринку після вторгнення рф в Україну, торік отримали мільярдів гривень прибутку, але доступ до них заблокував кремль.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними KSE, на такий бізнес припало 18 млрд дол. із 20 млрд дол. прибутку, про який закордонні компанії відзвітували лише за 2022 рік.
Найбільший загальний прибуток у розмірі 4,9 млрд дол. отримали американські компанії. Німецькі, австрійські та швейцарські компанії отримали 2,4 млрд дол., 1,9 млрд дол. і 1 млрд дол. відповідно.
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Зазначається, що місцеві доходи компаній були заблоковані в росії після введення торік заборони на виплату дивідендів підприємствам із «недружніх» країн, включаючи США, Велику Британію та всі члени ЄС.
І хоча такі транзакції можуть бути схвалені за виняткових обставин, дозволів на зняття коштів було видано небагато.
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Багато іноземних компаній намагалися продати свої російські дочірні компанії, але будь-яка угода вимагає схвалення москви і передбачає суттєві знижки.
Серед компаній «недружнього» походження, які продовжують активну діяльність у росії, австрійський банк Raiffeisen, який є найбільшим західним кредитором у рф, повідомив про найбільший прибуток у країні в 2022 році у 2 млрд дол.
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І хоча Raiffeisen заявив, що «не має доступу» до свого прибутку в країні, він не списав вартість бізнесу.
Американські Philip Morris та PepsiCo заробили 775 млн дол. і 718 млн дол. відповідно. Прибуток шведського виробника вантажівок Scania в росії у 2022 році становив 621 млн дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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