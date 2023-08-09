росія зупинила податкові угоди з 38 «недружніми» країнами — Finance.ua

росія зупинила податкові угоди з 38 «недружніми» країнами Сьогодні 10:45 — Світ

росія зупинила податкові угоди з 38 «недружніми» країнами

Президент росії володимир путін підписав указ, яким припиняється дія 38 податкових угод із «недружніми» державами, у тому числі з США, Канадою, Японією та іншими.

Документ оприлюднено на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Зокрема, зупиняється дія окремих положень угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Читайте також росія розширила список недружніх держав

Відповідно до указу, це угоди про уникнення подвійного оподаткування (у частині доходів та майна) з Польщею, США, Південною Кореєю, Болгарією, Швецією, Люксембургом, Румунією, Великою Британією, Угорщиною, Ірландією, Словаччиною, Албанією, Бельгією, Словенією, Хорватією, Канадою, Швейцарією, Чехією, Данією, Норвегією, Італією, Фінляндією, Німеччиною, Францією, Македонією, Кіпром, Іспанією, Литвою, Ісландією, Австрією, Португалією, Грецією, Новою Зеландією, Австралією, Сінгапуром, Мальтою та Японією.

путін доручив уряду розробити та внести до Держдуми відповідні закони.

В указі зазначено, що він ухвалений через «недружні» дії вказаних країн.

Згідно із документом, угоди призупиняються до «усунення іноземними державами допущених ними порушень законних економічних та інших інтересів рф, прав громадян і юридичних осіб».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.