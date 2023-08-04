росія подвоює видатки на оборону на цей рік до $100 млрд — Reuters — Finance.ua
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росія подвоює видатки на оборону на цей рік до $100 млрд — Reuters

Світ
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росія подвоює видатки на оборону на цей рік до $100 млрд — Reuters
росія подвоює видатки на оборону на цей рік до $100 млрд — Reuters
росія подвоїла свої цільові витрати на оборону на 2023 рік до понад $100 млрд, що становить третину всіх державних витрат.
Про це пише Reuters із посиланням на урядовий документ, який показав, що витрати на війну в Україні стрімко зростають і викликають напругу в москві.
Тільки в першій половині 2023 року росія витратила на оборону на 12%, або на 600 млрд руб., більше, ніж 4,98 трлн руб. ($54 млрд), які вона спочатку планувала на 2023-й.
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Витрати на оборону за перші шість місяців року склали 5,59 трлн руб., що становить 37,3% від загальної суми 14,97 трлн руб., витрачених за цей період, йдеться в документі.
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Зростання військових витрат підтримує помірне відновлення економіки росії цього року за рахунок зростання промислового виробництва, але вже призвело до дефіциту бюджетних коштів у розмірі близько $28 млрд, що посилюється падінням доходів від експорту. Збільшення витрат на оборону може ще більше збільшити дефіцит, тоді як зростання виробництва може поглинути інші сектори і витіснити приватні інвестиції.
Розрахунки Reuters на основі документа показали, що росія витратила 19,2% на оборону за перші шість місяців від усіх запланованих видатків бюджету на 2023 рік загалом.
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У документі представлена нова оцінка щорічних витрат на оборону у розмірі 9,7 трлн руб., що становить третину від загального цільового показника витрат у 29,05 трлн руб., що буде найвищою часткою як мінімум за останнє десятиліття.
У період з 2011 по 2022 роки росія витрачала щонайменше 13,9% і максимум 23% свого бюджету на оборону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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