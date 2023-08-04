Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го — Finance.ua

Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го Сьогодні 09:00

Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го

росіянці допікають українцям своїми повітряними атаками ледь не щодня. Остання з атак відбулася вночі 3 серпня 2023 року. Противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131».

За даними Повітряних сил ЗСУ, за весь липень 2023 року росіяни запустили 371 об'єкт по Україні, з них сили ППО збили 282.

В українському небі летіли «Шахеди», «Калібри», «Іскандери» та навіть «Кинджали».

Загалом росія витратила приблизно $196,7 млн на липневі обстріли. Серед них найбільше на:

Калібри - $48,0 млн;

Х-101/555 - $43,2 млн;

Кинджали — $40 млн;

Онікси — $23,4 млн;

Іскандер-К - $20 млн;

Шахеди - $8,26 млн;

Х-22 - $7,5 млн;

Іскандер-М - $6,0 млн;

Х-59 — $0,33 млн.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.