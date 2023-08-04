Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го — Finance.ua
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Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го

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Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го
Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го
росіянці допікають українцям своїми повітряними атаками ледь не щодня. Остання з атак відбулася вночі 3 серпня 2023 року. Противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131».
За даними Повітряних сил ЗСУ, за весь липень 2023 року росіяни запустили 371 об'єкт по Україні, з них сили ППО збили 282.
В українському небі летіли «Шахеди», «Калібри», «Іскандери» та навіть «Кинджали».
Загалом росія витратила приблизно $196,7 млн на липневі обстріли. Серед них найбільше на:
  • Калібри - $48,0 млн;
  • Х-101/555 - $43,2 млн;
  • Кинджали — $40 млн;
  • Онікси — $23,4 млн;
  • Іскандер-К - $20 млн;
  • Шахеди - $8,26 млн;
  • Х-22 - $7,5 млн;
  • Іскандер-М - $6,0 млн;
  • Х-59 — $0,33 млн.

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За матеріалами:
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