Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го — Finance.ua

Скільки росія витратила на обстріли України в липні 2023-го
росіянці допікають українцям своїми повітряними атаками ледь не щодня. Остання з атак відбулася вночі 3 серпня 2023 року. Противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131».
За даними Повітряних сил ЗСУ, за весь липень 2023 року росіяни запустили 371 об'єкт по Україні, з них сили ППО збили 282.
В українському небі летіли «Шахеди», «Калібри», «Іскандери» та навіть «Кинджали».
Загалом росія витратила приблизно $196,7 млн на липневі обстріли. Серед них найбільше на:
- Калібри - $48,0 млн;
- Х-101/555 - $43,2 млн;
- Кинджали — $40 млн;
- Онікси — $23,4 млн;
- Іскандер-К - $20 млн;
- Шахеди - $8,26 млн;
- Х-22 - $7,5 млн;
- Іскандер-М - $6,0 млн;
- Х-59 — $0,33 млн.
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