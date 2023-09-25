росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб «залатати» бюджет «Газпрому» — Finance.ua
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росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб «залатати» бюджет «Газпрому»

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росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб «залатати» бюджет «Газпрому»
росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб «залатати» бюджет «Газпрому»
російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення, щоб наповнити бюджет «Газпрому», який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку.
Про це пише The Moscow Times.
Оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року — ще на 8,2%, йдеться у прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки рф.
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«У підсумку за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а від початку війни — на 34%: торік тарифи індексували двічі - на 3% у липні і на 8,5% у грудні. У 2023 році індексації не проводили», — пише видання.
При цьому жодного разу останніми роками ціни на газ не зростали настільки стрімко: 2021 року індексація становила 3%, 2020-го — 3%, 2019-го — 1,4%, 2018-го — 3,4%.
Останнє різке підвищення газових тарифів — на 15% за рік — відбулося 2013 року.
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«Але тепер влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового становища „Газпрому“. Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а 2023 року газовий експорт із росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років — 12,1 млрд кубів за перше півріччя», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у другому півріччі 2022 року, коли від російського газу послідовно відключились майже всі європейські країни, «Газпром» отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн рублів.
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«У 2023 році компанії вдалося вийти на прибуток, який, утім, виявився в 5 разів меншим за торішній — 296 млрд рублів. Запаси готівки на рахунках „Газпрому“ від початку війни скоротилися втричі: від „грошової подушки“ розміром 2 трлн рублів на початок липня 2023 року залишилося трохи менше 700 млрд», — резюмує видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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