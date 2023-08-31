Прибуток «Газпрому» скоротився у 8,5 раза в першому півріччі — Finance.ua
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Прибуток «Газпрому» скоротився у 8,5 раза в першому півріччі

Фондовий ринок
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Прибуток «Газпрому» скоротився у 8,5 раза в першому півріччі
Прибуток «Газпрому» скоротився у 8,5 раза в першому півріччі
російський газовий концерн «Газпром» скоротив чистий прибуток у першому півріччі в порівнянні із січнем — червнем 2022-го у 8,5 раза — до 2 $3 млрд. Рік тому цей показник становив $26 млрд.
Про це свідчить фінзвіт компанії.
Зазначається, що прибуток знизився під впливом курсових різниць через ослаблення рубля (на 24% до долара та на 26% до євро).
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При цьому виторг групи «Газпром» за звітний період також зменшився — на 41%, до $43 млрд.
У «Газпромі» вважають, що зуміли частково компенсувати втрати від експорту до Європи зростанням постачання до Китаю та ефективною роботою нафтового підрозділу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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