Газпром погрожує Нафтогазу санкціями — Finance.ua

Газпром погрожує Нафтогазу санкціями Сьогодні 09:29 — Фондовий ринок

Газпром погрожує Нафтогазу санкціями

Продовження спроб «Нафтогазу» вести арбітражні розгляди з «Газпромом» загрожує запровадженням санкцій з боку рф.

Про це пише « Інтерфакс » із посиланням на заяву журналістам у санкт-петербурзі голови правління «Газпрому» Олексія Міллера.

«У разі продовження таких недобросовісних дій „Нафтогазу“, не можна виключати, що це може призвести до запровадження санкцій російською федерацією. Тоді вже будь-які відносини російських компаній із „Нафтогазом“ будуть просто неможливі», — сказав він та додав, що «Нафтогаз» вже подав багатомільярдний позов до росії до судів США.

Міллер зазначив, що нібито сам «Нафтогаз» під надуманими приводами є порушником контрактних зобов’язань перед «Газпромом».

«„Нафтогаз“ відмовляється приймати російський газ у точці входу „Сохранівка“, але при цьому вимагає оплату за його транзит. „Газпром“ неодноразово заявляв, що в умовах антиросійських санкцій і хвилі русофобії, що піднялася в Європі, він фактично втратив своє фундаментальне право на захист. Чи можна розраховувати на справедливий та неупереджений розгляд спору у Швейцарії, яка приєдналася до антиросійських санкцій? Чи може бути нейтральним право Швеції? Це риторичні питання. У таких умовах „Газпром“ вважає, що арбітражний розгляд нелегітимний і участь у процесі безглузда. Надумані спроби „Нафтогазу“ продовжити цей розгляд говорять про його неконструктивне ставлення до організації транзиту російського газу до Європи та загалом про вороже ставлення до російської федерації», — заявив голова «Газпрому».

У вересні 2022 року «Газпром» вже заявляв, що категорично відкидає всі вимоги «Нафтогазу України» стосовно ініційованого розгляду щодо транзиту російського газу до Європи — ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватись, наголошував концерн.

Тоді «Газпром» також заявляв, що вважає подачу звернення «Нафтогазу» до суду недружнім кроком та продовженням недобросовісної поведінки української компанії.

«Подальші спроби „Нафтогазу України“ домагатися розгляду спору можуть призвести до того, що у російських органів державної влади будуть всі підстави для запровадження стосовно компанії „Нафтогаз України“ санкційного режиму та включення до санкційного переліку осіб. На практиці це означатиме заборону для „Газпрому“ виконувати перед санкційними особами зобов’язання стосовно вчинених угод, включаючи здійснення фінансових операцій», — йшлося у попередньому повідомленні російського концерну з цього питання.

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