Доходи «Газпрому» можуть впасти, це ще більше посилить дефіцит бюджету в рф — Reuters Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

Доходи «Газпрому» можуть впасти, це ще більше посилить дефіцит бюджету в рф — Reuters

Низькі ціни на газ призведуть до зниження доходів «Газпрому», який він отримує від продажів у Європу. Це ще більше може посилити дефіцит бюджету росії.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що падіння доходів від експорту може посилити дефіцит бюджету росії, який вже становить 117% від річного плану. Причиною цього є великі витрати на війну проти України і західні санкції щодо експорту нафти.

«Продажі газу „Газпромом“ до Європи, які колись були його основним джерелом валютних надходжень, різко впали через кризу у відносинах між рф і Заходом», — йдеться в матеріалі.

За підрахунками Reuters, експорт російського трубопровідного газу в Європу в першій половині 2023 року сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, а за весь 2022 рік — 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозний спад цього року.

На скільки зменшаться поставки російського газу цього року

Аналітик Рональд Сміт повідомив, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року сягне 50 млрд кубометрів.

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Якщо росія збереже експорт газу до Туреччини на стабільному рівні, він може сягнути 22 млрд кубометрів 2023 року, а продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.

Згідно з розрахунками Reuters, це може означати падіння доходів у Європі до 12,5 млрд доларів цьогоріч із приблизно 52 млрд доларів у 2022 році.

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