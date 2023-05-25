Прибуток Газпрому за рік війни обвалився майже вдвічі — Finance.ua

Прибуток Газпрому за рік війни обвалився майже вдвічі Сьогодні 06:05 — Фондовий ринок

Прибуток Газпрому за рік війни обвалився майже вдвічі

За підсумками 2022 року російський монополіст отримав 1,226 трлн рублів ($15, 3 млрд за актуальним курсом) чистого прибутку порівняно з 2,093 трлн рублів ($26, 1 млрд) у 2021 році, повідомляє Інтерфакс.

Проте заступник голови правління Газпрому Фаміл Садигов зазначив: «Це один із найкращих показників в історії компанії. Водночас він нижчий за рівень 2021 року. Вплив на розмір прибутку справили підвищені податкові виплати, які припали на другу половину звітного року».

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Виручка Газпрому за 2022 рік зросла до 11,673 трлн рублів ($145, 7 млрд) порівняно з 10,2 трлн рублів ($127, 3 млрд) у 2021 році.

Також повідомляється, що рада директорів Газпрому рекомендувала річним зборам акціонерів не виплачувати фінальні дивіденди за підсумками 2022 року на додаток до вже виплачених за перше півріччя.

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