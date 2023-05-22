Фінська компанія Gasum розірвала контракт із «Газпромом» — Finance.ua

Фінська компанія Gasum розірвала контракт із «Газпромом»
Фінська державна компанія Gasum заявила в понеділок, що розірвала контракт на закупівлю природного газу в російського «Газпром експорт» через газопроводи росії.
Про це повідомляє Reuters.
«Газпром» припинив постачання природного газу газопроводом до Gasum у травні 2022 року через суперечку щодо платежів, і обидві сторони вели переговори, щоб розв’язати це питання.
«Газпром» вимагав від європейських країн оплачувати поставки російського газу в рублях через санкції, запроваджені через вторгнення росії в Україну. Фінляндія від цього відмовилася.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що країна більше не використовує російський природний газ або електроенергію після того, як припинила свою залежність після початку повномасштабної війни в Україні.
Довідка Finance.ua:
- польська компанія EuRoPol Gaz через Стокгольмський арбітраж вимагатиме від Газпрому близько $1,2 млрд втрачених прибутків.
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