Найбільший проєкт «Газпрому» з будівництва ЗПГ-комплексу застопорився через санкції — Finance.ua

Найбільший проєкт «Газпрому» з будівництва ЗПГ-комплексу застопорився через санкції Сьогодні 05:54 — Фондовий ринок

Найбільший мегапроєкт «Газпрому» — будівництво газохімічного комплексу під Санкт-Петербургом — став жертвою санкцій і виходу з росії західних компаній.

Запуск заводу в Усть-Лугє, на якому планували переробляти 45 млрд кубометрів газу щороку, випускаючи 13 млн тонн ЗПГ та 3 млн тонн поліетилену, відкладається щонайменше на два роки, повідомив у вівторок губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко, пише The Moscow Times

Проєкт вартістю $40 млрд, з яких майже $10 млрд виділила держава через Внешекономбанк, втратив ключового партнера в особі німецького концерну Linde, з яким було укладено контракт на проєктування та будівництво комплексу.

Попри це проєкт буде реалізовано, заявив Дрозденко на пресконференції в Санкт-Петербурзі.

«Єдине, що строк реалізації проєкту зсувається вправо. Поки що на два роки», — сказав він, додавши, що це «абсолютно нормально» з урахуванням умов, у яких опинилася країна.

За словами Дрозденка, Linde, яка припинила проєкти в росії після вторгнення рф в Україну, вчинила «не по-партнерськи».

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