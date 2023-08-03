Найбільший проєкт «Газпрому» з будівництва ЗПГ-комплексу застопорився через санкції — Finance.ua
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Найбільший проєкт «Газпрому» з будівництва ЗПГ-комплексу застопорився через санкції

Фондовий ринок
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Найбільший мегапроєкт «Газпрому» — будівництво газохімічного комплексу під Санкт-Петербургом — став жертвою санкцій і виходу з росії західних компаній.
Запуск заводу в Усть-Лугє, на якому планували переробляти 45 млрд кубометрів газу щороку, випускаючи 13 млн тонн ЗПГ та 3 млн тонн поліетилену, відкладається щонайменше на два роки, повідомив у вівторок губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко, пише The Moscow Times.
Проєкт вартістю $40 млрд, з яких майже $10 млрд виділила держава через Внешекономбанк, втратив ключового партнера в особі німецького концерну Linde, з яким було укладено контракт на проєктування та будівництво комплексу.
Попри це проєкт буде реалізовано, заявив Дрозденко на пресконференції в Санкт-Петербурзі.
«Єдине, що строк реалізації проєкту зсувається вправо. Поки що на два роки», — сказав він, додавши, що це «абсолютно нормально» з урахуванням умов, у яких опинилася країна.
За словами Дрозденка, Linde, яка припинила проєкти в росії після вторгнення рф в Україну, вчинила «не по-партнерськи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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