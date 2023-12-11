У Молдові кошти від ЄС будуть виділяти тільки тим містам, мери яких поділяють європейські цінності — Санду — Finance.ua

У Молдові кошти від ЄС будуть виділяти тільки тим містам, мери яких поділяють європейські цінності — Санду Вчора 17:48 — Світ

У Молдові кошти від ЄС будуть виділяти тільки тим містам, мери яких поділяють європейські цінності — Санду

У Молдові фінансову підтримку від Європейського Союзу зможуть отримати мери тільки тих міст, які підтримують європейські цінності.

Про це сказала президентка Молдови Майя Санду у суботу, 9 грудня, на Форумі мерів у Кишиневі, повідомило видання NewsMaker.

Як зазначили у виданні, Санду наголосила, що державний фонд у країні розподіляють між всіма населеними пунктами, незалежно від того, до яких політичних партій належать міські голови.

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Проте, за її словами, кошти, які виділяє ЄС, будуть розподіляти між мерами тих міст, хто підтримує ці цінності.

«Якщо тут є мери проти ЄС, скажіть, ви думаєте, що Євросоюз повинен давати вам гроші, якщо ви його не підтримуєте? Де тут логіка? Державні гроші справедливо розподіляють і розподілятимуть між усіма населеними пунктами. Гроші, які надходять від ЄС і від платників податків країн ЄС, підуть тим, хто поділяє ці цінності», — наголосила Санду.

Довідка Finance.ua:

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан допустив, що Європейський Союз може перенести ухвалення рішення про початок переговорів про вступ із Молдовою з грудня на березень 2024 року.

Президент Молдови Майя Санду позбавила громадянства голову Партії регіонів країни та голову Конгресу молдовських діаспор у росії Олександра Калініна, який підтримує війну в Україні.

Уряд Молдови на засіданні схвалив створення окремої структури для координації процесів вступу в Європейський Союз — Офісу з питань європейської інтеграції.

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