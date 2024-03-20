Скільки коштує орендувати чи купити гараж по Україні - дослідження — Finance.ua

Скільки коштує орендувати чи купити гараж по Україні - дослідження Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує орендувати чи купити гараж по Україні - дослідження

Середня вартість гаража у столиці становить 306 755 гривень, що на 15,6% більше, ніж минулого року. «OLX Нерухомість» порівняли вартість купівлі та оренди у столиці з іншими великими містами України.

Наразі на порталі OLX доступно 1 181 оголошення про продаж гаражів та паркомісць у Києві - це на 168 оголошень менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Місце на паркінгу обійдеться у 864 655 гривень — на 9,5% дорожче, ніж у 2023 році.

У Києві доступно 692 оголошення щодо оренди гаражів. Середня вартість оренди становить 2 700 гривень, а паркомісця — 3 500 гривень (з 2023 ціни виросли на 8% та 16,5%).

Ціни в інших містах

На другому місці вартості купівлі паркомісця знаходиться Дніпро — середня вартість становить 713 826 гривень. Орендувати місце можна за три тисячі гривень на місяць. Придбати гараж можна за 239 223 гривень, а орендувати — за 2 100.

Середня вартість паркомістя у Львові складає 537 900 гривень, а гараж обійдеться у 375 000. Вартість оренди місця на паркінгу та гаражу однакова — 2 500 гривень на місяць.

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В Одесі вартість купівлі паркомісця становить 531 278 гривень, а середня ціна гаража — 131 497 гривень. Оренда місця на паркінгу обійдеться у 1 970 гривень, а гаража — 1 500 гривень на місяць.

Найдешевше купувати місця на паркінгу у Харкові, їх вартість становить 469 969 гривень, а гараж в середньому коштує 192 402 гривень. Вартість оренди становить тисячу гривень за паркомісце та 1 600 за гараж.

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The Village Україна За матеріалами:

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