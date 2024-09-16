День фінансів: підвищення податків «заднім числом», єДозвіл для підприємців, автоматизована видача повісток — Finance.ua

День фінансів: підвищення податків «заднім числом», єДозвіл для підприємців, автоматизована видача повісток Сьогодні 17:45

Понеділок, 16 вересня. Декого з ВПО можуть змусити повернути допомогу, а податки планують підвищити «заднім числом».

Підвищення податків «заднім числом». Податковий Комітет ВРУ Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту про підвищення податків. Текст документу залишився таким же, як був до цього. Проте до нього додали підвищення податку на банки. Та оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня.

Допомога ВПО. Декого з внутрішньопереміщених осіб можуть змусити повернути надані кошти. «Якщо сукупний дохід в родині буде більше, ніж 9444 гривні, то потрібно встановити, коли в людини з’явився такий дохід, в якому місяці. І саме з цього місяця будуть вираховуватися ці кошти», — Декого з внутрішньопереміщених осіб можуть змусити повернути надані кошти. «Якщо сукупний дохід в родині буде більше, ніж 9444 гривні, то потрібно встановити, коли в людини з’явився такий дохід, в якому місяці. І саме з цього місяця будуть вираховуватися ці кошти», — пояснив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Кредити для бізнесу. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка удосконалює процес надання фінансової державної підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу. Зокрема, постановою передбачена можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки за програмами 5−7-9 з партнерськими програмами уповноважених банків.

Крім того, у вересні 2024 року в Україні офіційно розпочато прийом заявок від бізнесу для участі у програмі Ukraine Investment Framework — інструменті пільгового кредитування та залучення інвестицій.

Послуги для підприємців. В Україні В Україні запускають Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл). Вже 18 вересня підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

До речі, новий сервіс для компаній також запустив monobank.

Дистанційне відкриття рахунку та обслуговування, єдиний тариф і безкоштовні платежі, відсоток на залишок — це неповний перелік послуг, які пропонує сервіс mono бізнес. У новому матеріалі розповімо, які фішки для бізнесу пропонує monobank:

Динаміка гривневих депозитів. За За словами Данила Гетманцева, у 2024 році темпи притоку гривневих депозитів до банківської системи сповільнились більш ніж у 4 рази порівняно з минулим роком. Скорочення депозитів у гривні пояснюється просіданням вкладів у корпоративному сегменті. Водночас, порівняно із початком війни, депозити у гривні зросли на 84%.

Автоматизована видача повісток. Міноборони Міноборони розробляє функціонал, який допоможе автоматизувати видачу повісток. Їх доставлятиме «Укрпошта». Перевірити достовірність повістки можна буде у «Резерв+».

Зі свого боку міністр оборони Рустем Умєров закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українську оборонну промисловість.

Водночас президент Володимир Зеленський пояснив наслідки затримок з постачанням озброєння. Він повідомив, що через нестачу озброєння Україна не може оснастити навіть чотири з необхідних 14 бригад.

Кошти на індексацію пенсій. Як Як свідчить пояснювальна записка до проєкту бюджету на 2025 рік, індексація пенсій в Україні у 2025 році буде проведена з 1 березня. За рахунок коштів державного бюджету загальний обсяг видатків державного бюджету на пенсійне забезпечення передбачено у сумі 237,9 млрд гривень.

У проєкті бюджету також сказано, що державні зовнішні запозичення у 2025 році складуть 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсом 45 грн/долар), внутрішні — 579 млрд гривень.

Кабмін прогнозує скорочення кількості отримувачів житлових субсидій і пільг на 400 тисяч осіб у 2025 році. Відповідно до проєкту закону про держбюджет, планові бюджетні витрати на ці виплати будуть зменшені на 7,6 млрд гривень.

А чи знаєте ви, що саме на Чернігівщині жінки стають директорками нових бізнесів, регіон — лідер за цим показником по Україні? А про те, що саме львівська пошта була першою в Україні? А про те, що Хмельницький є одним з провідних центрів мікрофінансових організацій в Україні?

Ні? Тож не дарма Finance.ua створив інтерактивну карту з економічними фактами та рекордами України. За посиланням нижче ви можете перейти на будь-яку область нашої країни та ознайомитись із цікавими фактами в таких сферах як фінанси, ІТ, промисловість, агро та туризм:

Єдиний портфель публічних проєктів. Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля схвалила Єдиний портфель проєктів публічних інвестицій. Портфель містить понад 100 концепцій у сферах охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики визначені як пріоритетні та рекомендовані для включення до Держбюджету 2025.

Досвідчені фахівці радять основу портфеля робити з акцій іноземних компаній. Тому Finance.ua вирішив розповісти про все, що може в цьому випадку вам допомогти заробити:

Умови продажу держбанків. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт № 11 474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Зокрема, законопроєкт дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі.

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