Інвестиції на €40 мільярдів: в Україні почали приймати проєкти від бізнесу в рамках програми UIF — Finance.ua
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Інвестиції на €40 мільярдів: в Україні почали приймати проєкти від бізнесу в рамках програми UIF

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Інвестиції на €40 мільярдів: в Україні почали приймати проєкти від бізнесу в рамках програми UIF
Інвестиції на €40 мільярдів: в Україні почали приймати проєкти від бізнесу в рамках програми UIF
У вересні 2024 року в Україні офіційно розпочато прийом заявок від бізнесу для участі у програмі Ukraine Investment Framework — інструменті пільгового кредитування та залученні інвестицій.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України. Відновлення під час війни».
«Бізнес може отримати пільгове кредитування від UIF, які в свою чергу покриваються від Єврокомісії. Ми домовилися з нашими колегами від ЄС, що обов’язкова сума з цієї гарантії — 15% піде на підтримку малого та середнього бізнесу, 20% піде на фінансування зелених проєктів і 25% - на фінансування державного сектору економіки», — повідомила Свириденко.
За її словами, основними секторами для інвестування визначено енергетику, критичні матеріали, транспорт, промисловість, агропродовольчий сектор та IT-галузь.

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«Урядовці очікують, що завдяки мультиплікаційному ефекту ця програма може залучити додаткові 40 млрд євро інвестицій в економіку України», — зазначила віцепрем’єр-міністерка.
Збір пропозицій від бізнесу для участі в програмі вже розпочався. Підприємці, зацікавлені у отриманні пільгового фінансування, можуть подавати свої проєкти на розгляд.
Варто зазначити, «Ukraine Investment Framework — це компонента Ukraine Facility, інструмент обсягом 9,3 млрд євро. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки.
За матеріалами:
Укрінформ
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