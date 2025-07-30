Де українці найчастіше купують авто, і які моделі в лідерах — Finance.ua

Де українці найчастіше купують авто, і які моделі в лідерах
За пів року найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
- За цей період кияни зареєстрували понад 11 тис. нових легковиків,
- у Київській області — 3 090,
- на Дніпропетровщині — 2 766,
- в Одеській області — 1 835,
- на Харківщині — 1 733.
Абсолютним бестселером на всіх цих ринках став кросовер Renault Duster.
Які марки вживаних авто купують
Щодо імпортованих уживаних авто, то першість тримає Львівська область — тут зареєстровано 13,5 тис. машин. У Києві за цей же період придбали 10 тис. вживаних легковиків, у Київській області — 8200, на Дніпропетровщині — 6686, у Рівненській області — 6448.
Серед вживаних авто в Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найпопулярнішим став Volkswagen Golf. Столичні покупці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а мешканці Львівщини — Audi Q5.
Нагадаємо, українці все частіше купують нові автомобілі в кредит — обсяг таких угод зріс на понад 16%. Максимальний термін виплати таких кредитів становить до 5−7 років, але найвигідніші ставки діють за «коротшими» позиками.
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