Де українці найчастіше купують авто, і які моделі в лідерах — Finance.ua

Де українці найчастіше купують авто, і які моделі в лідерах Сьогодні 20:32 — Технології&Авто

Де українці найчастіше купують авто, і які моделі в лідерах

За пів року найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

За цей період кияни зареєстрували понад 11 тис. нових легковиків,

у Київській області — 3 090,

на Дніпропетровщині — 2 766,

в Одеській області — 1 835,

на Харківщині — 1 733.

Абсолютним бестселером на всіх цих ринках став кросовер Renault Duster.

Які марки вживаних авто купують

Щодо імпортованих уживаних авто, то першість тримає Львівська область — тут зареєстровано 13,5 тис. машин. У Києві за цей же період придбали 10 тис. вживаних легковиків, у Київській області — 8200, на Дніпропетровщині — 6686, у Рівненській області — 6448.

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Серед вживаних авто в Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найпопулярнішим став Volkswagen Golf. Столичні покупці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а мешканці Львівщини — Audi Q5.

Нагадаємо, українці все частіше купують нові автомобілі в кредит — обсяг таких угод зріс на понад 16%. Максимальний термін виплати таких кредитів становить до 5−7 років, але найвигідніші ставки діють за «коротшими» позиками.

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