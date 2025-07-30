Знижка на автоцивілку для пільговиків: МТСБУ автоматично перевірятиме поліси — Finance.ua

Знижка на автоцивілку для пільговиків: МТСБУ автоматично перевірятиме поліси Сьогодні 09:37 — Особисті фінанси

Знижка на автоцивілку для пільговиків: МТСБУ автоматично перевірятиме поліси

З 24 липня 2025 року в системі МТСБУ запрацював новий функціонал — автоматизована перевірка чинних пільгових договорів автоцивілки.

Про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Що це означає

Йдеться про поліси ОСЦПВ, що оформлюються зі знижкою 50% для окремих категорій громадян, визначених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Нагадаємо, згідно з законом, така знижка може бути застосована лише до одного транспортного засобу, який належить пільговику.

Відтепер система автоматично перевірятиме, чи не має людина вже чинного договору ОСЦПВ зі знижкою. Якщо такий договір існує, новий оформити за пільговою ціною буде неможливо.

Цей механізм інтегрували в електронні сервіси страхових компаній та онлайн-агрегаторів.

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У МТСБУ наголошують: якщо під час оформлення знижка 50% не застосовується, це може свідчити про вже наявний пільговий поліс.

Учасників ринку та страхувальників просять враховувати це нововведення під час укладення договорів, щоб уникнути непорозумінь.

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