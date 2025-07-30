Знижка на автоцивілку для пільговиків: МТСБУ автоматично перевірятиме поліси — Finance.ua

Знижка на автоцивілку для пільговиків: МТСБУ автоматично перевірятиме поліси
З 24 липня 2025 року в системі МТСБУ запрацював новий функціонал — автоматизована перевірка чинних пільгових договорів автоцивілки.
Про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Що це означає
- Йдеться про поліси ОСЦПВ, що оформлюються зі знижкою 50% для окремих категорій громадян, визначених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Нагадаємо, згідно з законом, така знижка може бути застосована лише до одного транспортного засобу, який належить пільговику.
- Відтепер система автоматично перевірятиме, чи не має людина вже чинного договору ОСЦПВ зі знижкою. Якщо такий договір існує, новий оформити за пільговою ціною буде неможливо.
- Цей механізм інтегрували в електронні сервіси страхових компаній та онлайн-агрегаторів.
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У МТСБУ наголошують: якщо під час оформлення знижка 50% не застосовується, це може свідчити про вже наявний пільговий поліс.
Учасників ринку та страхувальників просять враховувати це нововведення під час укладення договорів, щоб уникнути непорозумінь.
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