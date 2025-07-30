Бессент попередив Китай про можливе введення 100% мита через закупівлю російської нафти — Finance.ua

Бессент попередив Китай про можливе введення 100% мита через закупівлю російської нафти Сьогодні 22:31 — Світ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до введення високих мит через законопроєкт в Конгресі.

Про це він заявив на пресконференції, завершуючи дводенні торговельно-економічні переговори між США та Китаєм у Стокгольмі, передає Reuters

За словами Бессента, законопроєкт в Конгресі США дозволяє Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, що купують санкційну російську нафту, що може спонукати союзників США вдатися до подібних кроків, аби скоротити російські енергетичні надходження.

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«Тож я думаю, що кожен, хто купує російську нафту, яка перебуває під санкціями, має бути готовий до цього», — зазначив Бессент.

Він додав, що китайські чиновники відповіли, що Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівлі нафти здійснюватимуться на основі внутрішньої політики країни.

«Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо порушувати їхній суверенітет, тому вони готові платити 100% мито», — підкреслив Бессент.

Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти, споживаючи близько 2 мільйонів барелів на день, за ним йдуть Індія та Туреччина.

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Бессент також зауважив, що висловив невдоволення США стосовно продовження Китаєм закупівель підсанкційної іранської нафти та продажу росії товарів подвійного призначення на суму $15 мільярдів.

За його словами, він також попередив свого колегу, віцепрем’єра Держради КНР Хе Ліфена, що подальший продаж товарів до росії, які зрештою використовуються для виробництва зброї, зашкодить зусиллям Китаю зі зміцнення торговельних зв’язків з Європою.

«Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні», — зазначив Бессент.

Укрінформ За матеріалами:

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