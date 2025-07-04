Доходи рф від нафти та газу в червні впали на третину: найнижчий показник з 2023 року — Finance.ua

Доходи рф від нафти та газу в червні впали на третину: найнижчий показник з 2023 року Сьогодні 04:03 — Енергетика

Доходи росії від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному вирахуванні до 494,8 млрд рублів (6,29 млрд доларів). Це — найнижчий показник з січня 2023 року. Доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для Кремля і становлять близько чверті всіх доходів федерального бюджету.

Про це повідомляє Reuters.

Крім зниження на третину у річному обчисленні, у червні виторг також знизився на 3,5% порівняно з травнем. За перше півріччя продаж нафти і газу знизився майже на 17% порівняно з аналогічним періодом у минулому році — до 4,73 трлн рублів.

Читайте також ЄС планує повністю відмовитись від російського газу й нафти до 2027 року

Скорочення надходжень болісно для росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У 2025 році рф збільшила державні витрати на оборону на чверть — до 6,3% від валового внутрішнього продукту — найвищого рівня з часів «холодної війни». Цьогоріч витрати на оборону становлять 32% від загальних витрат федерального бюджету росії.

Спочатку Мінфін країни-агресора планував отримати цього року 10,94 трлн рублів від продажу нафти і газу, проте через падіння цін на «чорне золото» прогноз був знижений до 8,32 трлн рублів.

Доходи російського бюджету від продажу нафти та газу у 2024 році року становили 11,13 трлн рублів.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.