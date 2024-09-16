Деяких ВПО можуть змусити повернути виплати — Finance.ua

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Деяких ВПО можуть змусити повернути виплати

Особисті фінанси
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Деяких ВПО можуть змусити повернути виплати
Деяких ВПО можуть змусити повернути виплати
Триває війна в Україні проти росіян, і деяких внутрішньопереміщених осіб (ВПО) можуть змусити повернути надану допомогу.
Про це розповів в ефірі «Київ24» народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.
«Якщо сукупний дохід в родині буде більше, ніж 9444 гривні, то потрібно встановити, коли в людини з’явився такий дохід, в якому місяці. І саме з цього місяця будуть вираховуватися ці кошти. Якщо справді на одну особу в родині буде більше, ніж ці гроші. Наприклад, якщо з’явилися в червні, то за червень цю допомогу треба буде компенсувати. Тобто повернути в дохід держави», — заявив політик.
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Водночас він запевнив, що такі випадки будуть поодинокими та не стосуватимуться більшості українців зі статусом ВПО.
«Це не буде масово. Бо сьогодні соцзахист має таку інформацію — де людина працює. Тим більше у постанові та порядку, який затвердив уряд, там взагалі не сказано, що людина може позбавлятися таких коштів. Тобто це поки що відносна складова. І не треба людей цим насторожувати. Тому що це не буде масово. І я вважаю, що якщо людина отримала ці 2 тисячі, це буде більше спрацьовувати щодо продовження виплат», — додав Цимбалюк.
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Нагадаємо, цього року підвищення розмірів державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб не передбачено. Станом на 1 вересня одержувачами державної допомоги є 1,2 млн внутрішніх переселенців.
Уряд продовжив виплати на підтримку ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, до лютого 2025 року. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову.
За матеріалами:
УНІАН
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