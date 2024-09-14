Зміна доходів та майнового становища: як це впливає на виплати для ВПО — Finance.ua

Зміна доходів та майнового становища: як це впливає на виплати для ВПО Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Зміна доходів та майнового становища: як це впливає на виплати для ВПО

Один з критеріїв для продовження виплат на проживання для ВПО — це середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї, який не має перевищувати 9444 грн.

Про це повідомляють фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Чи є збільшення доходу сім’ї підставою для припинення виплат

Зазначається, що розмір доходу є визначальним при призначенні і виплаті допомоги на проживання ВПО не для всіх ВПО, а лише для тих, хто звернувся за «продовженням» виплат — за призначенням їх на ще один шестимісячний період.

Читайте також Уряд продовжив виплату допомоги для найбільш вразливих категорій ВПО

Згідно з п. 9 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, уповноважена особа зобов’язана протягом 14 календарних днів повідомити орган соціального захисту населення, виконавчий орган місцевої ради або центр надання адміністративних послуг про зміни, які впливають на право на отримання допомоги.

Повідомлення можна надіслати поштою або електронною поштою (з накладенням електронного підпису, якщо це технічно можливо).

Тобто, у законодавстві не закріплено обов’язку для ВПО самостійно відмовлятися від допомоги на проживання, проте встановлено обов’язок повідомляти орган соціального захисту населення про зміни у матеріальному становищі.

Чи це стосується тільки збільшення розміру заробітної плати/доходів

Згідно з п. 15 Порядку, якщо змінюється майновий стан, що може вплинути на право на отримання допомоги на проживання, наприклад, у разі звільнення з роботи або зменшення заробітної плати, уповноважена особа може подати заяву та/або довідку про доходи за останні три місяці до органу соціального захисту населення.

Читайте також Цьогоріч роботодавці отримали 174 млн грн компенсацій за працевлаштування ВПО

Допомога буде перерахована з місяця звернення в межах терміну виплати.

Для контролю за працевлаштуванням отримувачів допомоги використовуються дані, надані Пенсійним фондом України, зокрема через Державну службу зайнятості.

Таким чином, оскільки факт зайнятості, у тому числі шляхом працевлаштування, є критерієм для призначення допомоги як вперше, так і для продовження виплат, ВПО зобов’язані інформувати про будь-які зміни у майновому стані.

Що буде, якщо не повідомити соцзахист про зміну майнового стану

Відповідно до п. 29 Порядку надання допомоги на проживання ВПО у разі неправомірної або повторної виплати отримувачу допомоги за певний період суми такої виплаченої допомоги повертаються отримувачем добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення.

Читайте також Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим

Своєю чергою орган соцзахисту населення з моменту виявлення факту надміру перерахованої (виплаченої) допомоги визначає обсяг неправомірно або повторно отриманих коштів та протягом 30 робочих днів повідомляє про це уповноваженій особі або отримувачу шляхом надсилання повідомлення з використанням засобів поштового/ електронного зв’язку (із застосуванням засобів електронного сповіщення Єдиної системи (за технічної можливості)/засобами мобільного зв’язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Отже, оскільки майновий стан є обставиною, яка впливає на право на призначення виплат, потрібно повідомляти про його зміну задля уникнення негативних наслідків у виді зобов’язання повернути помилково (надлишково) нараховані виплати ВПО.

Нагадаємо, уряд продовжив виплати на підтримку ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, до лютого 2025 року. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову.

Правильно обрана картка убереже вас від інфляції. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких карток. Для цього створили спеціальний сервіс.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.