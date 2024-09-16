У бюджеті-2025 не визначені джерела міжнародної допомоги на 19 млрд доларів — Finance.ua

У бюджеті-2025 не визначені джерела міжнародної допомоги на 19 млрд доларів Сьогодні 16:31

У бюджеті-2025 не визначені джерела міжнародної допомоги на 19 млрд доларів

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2025 році за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів. Ризики зменшення допомоги оцінюються як середні.

Про це свідчить проєкт бюджету на 2025 рік (проєкт № 12 000 ).

Державні зовнішні запозичення у 2025 році складуть 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсом 45 грн/долар), внутрішні — 579 млрд гривень

При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 16% річних, для зовнішніх боргових інструментів — близько 5% річних.

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Очікується, що МВФ надасть Україні 2,7 млрд доларів, Європейський Союз — 11,9 млрд доларів, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (тобто США) — 3,1 млрд доларів.

Україна планує залучити від «інших кредиторів» 19,1 млрд доларів. Конкретні джерела не вказані.

Ризики прогнозу

Уряд оцінює ймовірність реалізації ризику зменшення міжнародної допомоги як середню.

Як зазначається в додатку до проєкту, ризик послаблення міжнародної підтримки, звуження можливостей доступу до необхідних фінансових ресурсів відноситься до ризиків суб’єктивного характеру, оскільки він пов’язаний здебільшого з політично-економічною ситуацією в країнах, які є партнерами України, яку важко передбачити.

Один із сценаріїв, що можуть реалізувати зазначений ризик, є активізація воєнних дій, що призведе до нових значних втрат як людського, так і основного капіталу, а відтак і додаткового зниження майбутнього потенціалу економічного відновлення. Це може призвести до збільшення потреби у міжнародній фінансовій допомозі, тоді як прийняття відповідних рішень у країнах-партнерах може бути ускладненим через зміну політичної ситуації.

Ще одним потенційним сценарієм послаблення міжнародної підтримки є наслідки реалізації ризику розгортання світової економічної кризи (рецесії). У цьому випадку також зростають ризики зниження попиту на товари українського експорту, сповільнення відбудови виробничих потужностей окремих підприємств, орієнтованих на зовнішні ринки тощо.

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«Недостатня фінансова допомога може мати складно передбачувані наразі наслідки, які негативно вплинуть як на обсяги попиту в економіці, так і на обсяги виробництва, що додатково негативно вплине на динаміку цін, більш повільне відновлення економіки після війни», — йдеться в прогнозі.

У цьому випадку зростає імовірність використання внутрішніх інструментів для компенсації необхідної фінансової підтримки, зокрема через внутрішнє фінансування, скорочення бюджетних витрат, у тому числі на підтримку бізнесу. В результаті це може створити ризики порушення фінансової стійкості та макроекономічної стабільності, внаслідок дисбалансів на валютних, товарних ринках, високого рівня інфляції, додаткового падіння рівня реальних доходів населення, скорочення попиту, інвестицій тощо.

З початку 2024 року Україна отримала 24,5 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.

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