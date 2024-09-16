Кабмін зменшить кількість домогосподарств, що отримують житлові субсидії — Finance.ua

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Кабмін зменшить кількість домогосподарств, що отримують житлові субсидії

Казна та Політика
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Кабмін зменшить кількість домогосподарств, що отримують житлові субсидії
Кабмін зменшить кількість домогосподарств, що отримують житлові субсидії
Кабінет Міністрів України прогнозує скорочення кількості отримувачів житлових субсидій і пільг на 400 тисяч осіб у 2025 році. Відповідно до пояснювальної записки до проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік, планові бюджетні витрати на ці виплати будуть зменшені на 7,6 млрд гривень.
У 2025 році на фінансування житлових субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, а також на придбання палива та скрапленого газу буде передбачено 42,321 млрд гривень. Очікується, що ці кошти забезпечать підтримку для 2,8 млн домогосподарств.
Як зазначено в пояснювальній записці, таке скорочення витрат стало можливим завдяки підвищенню адресності субсидій та вдосконаленню системи їх надання. Серед заходів — уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, що перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, а також запровадження механізму щомісячної верифікації виплат.
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Кількість осіб, що отримують субсидії і пільги, зменшиться на 12,5%, що відповідатиме зниженню обсягу бюджетних витрат з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень.
Нагадаємо, за прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1. Водночас очікуваний курс долара на 2024 рік, як зазначено в документі, був 40,8 грн. Середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581).
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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