Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів — Finance.ua
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Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів

Казна та Політика
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Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів
Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів
Єдиний портфель публічних інвестпроєктів на 750 концепцій ухвалено стратегічною інвестиційною радою України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
«У портфелі представлено 750 концепцій. Із них понад 100 у сфері охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики визначено як пріоритетні та рекомендовані для включення до держбюджету-2025», — розповіла вона.

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Свириденко також додала, що Єдиний портфель інвестиційних проєктів є важливим кроком до модернізації країни та ефективного використання коштів держбюджету.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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