Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів — Finance.ua

Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів

Єдиний портфель публічних інвестпроєктів на 750 концепцій ухвалено стратегічною інвестиційною радою України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

The Strategic Investment Council, chaired by 🇺🇦 Prime Minister @Denys_Shmyhal, approved a portfolio of public investment projects, the Single Project Pipeline (SPP). 750 concepts have been submitted to the SPP, with over 100 in the healthcare, education, transport, and energy… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 16, 2024

«У портфелі представлено 750 концепцій. Із них понад 100 у сфері охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики визначено як пріоритетні та рекомендовані для включення до держбюджету-2025», — розповіла вона.

Читайте також: Як купити акції іноземних компаній в Україні у 2024 році

Свириденко також додала, що Єдиний портфель інвестиційних проєктів є важливим кроком до модернізації країни та ефективного використання коштів держбюджету.

До речі, якщо ви хочете отримувати пасивний заробіток, то найкраще для цього підійдуть депозити. А якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua, то можна отримати ще й додатковий бонус. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.