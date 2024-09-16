Зеленський прокоментував затримку в постачанні зброї — Finance.ua

Зеленський прокоментував затримку в постачанні зброї Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Зеленський прокоментував затримку в постачанні зброї

Президент Володимир Зеленський пояснив наслідки затримок з постачанням озброєння. Він повідомив, що через нестачу озброєння Україна не може оснастити навіть чотири з необхідних 14 бригад.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN.

Відповідаючи на запитання про те, чому ухвалення пакетів допомоги від США та Європи не трансформувалося у достатню кількість боєприпасів для України, він наголосив на затримках у постачанні озброєння.

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«По-перше, все йде дуже повільно. По-друге, нам потрібно 14 бригад, щоби бути готовими. Досі у нас не було з цього пакету бригад, ми не оснастили навіть чотири», — пояснив президент.

Зеленський акцентував, що протягом восьми місяців очікування позитивного рішення Конгресу США про допомогу Києву на 61 млрд доларів Україна використала всі запаси боєприпасів, які були в неї.

«Ми використали все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, і те, що у нас є на складах чи резервних бригадах, які нам зараз потрібні», — додав глава держави.

Раніше Forbes писало, що для нових бригад, котрі формуються у складі Сил оборони України, не вистачає сучасного озброєння, і їх доводиться оснащувати зброєю із радянських запасів.

Тоді у виданні зазначили, що це може стати серйозною проблемою для України, коли нові, але погано оснащені бригади замінять на фронті старі, але краще оснащені бригади після того, як останні будуть виведені з лінії зіткнення — у деяких випадках після 18 місяців безперервних боїв.

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