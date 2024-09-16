Комітет Ради підтримав законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків — Finance.ua

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків Сьогодні 16:13

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт № 11 474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Зокрема, законопроєкт дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі.

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Що ще нового готують

Крім того, законопроект:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Документ також передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

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