День фінансів: переговори з Україною про вступ до ЄС, нові пакети допомоги, бюджет столиці — Finance.ua

День фінансів: переговори з Україною про вступ до ЄС, нові пакети допомоги, бюджет столиці Сьогодні 17:45

В п’ятницю, 15 грудня йшлося про таке:

Переговори з Україною про вступ в ЄС. Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Також Євросоюз підтримав збільшення фінансування фонду на зброю для України.

Світовий банк виділить Україні додаткові $1,3 мільярда.

Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій проти рф,

Британія заборонила імпорт алмазів із росії з 1 січня 2024 року.

USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців.

Країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги. Президент Володимир Зеленський запевнив, що пакетів підтримки України буде більше, і назвав країни, які їх нададуть. Про це він Президент Володимир Зеленський запевнив, що пакетів підтримки України буде більше, і назвав країни, які їх нададуть. Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке записав у Львові, після повернення до України після низки закордонних візитів.

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НБУ планує приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України означає принципово новий етап взаємодії, який завершиться набуттям повноцінного членства. НБУ є активним учасником інтеграційних процесів. Про це Рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України означає принципово новий етап взаємодії, який завершиться набуттям повноцінного членства. НБУ є активним учасником інтеграційних процесів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний: «Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції».

Які депозити найвигідніші. Українці активно обирають гривневі депозити. Завдяки діям регулятора, національна валюта стала привабливою для вкладень, через її прибутковість. Про це Українці активно обирають гривневі депозити. Завдяки діям регулятора, національна валюта стала привабливою для вкладень, через її прибутковість. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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