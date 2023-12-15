USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців — Finance.ua
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USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців

Особисті фінанси
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USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців
USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» втричі збільшила грантову підтримку для українських переробних підприємств — до $11 млн. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.
Фінансування буде надано у межах гранту з підтримки переробних підприємств, що реалізується Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у партнерстві з Міністерством економіки України.
З огляду на велику кількість заявок і значний інтерес з боку підприємств переробної галузі було ухвалене рішення збільшити суму грантового фінансування.
Загальний обсяг фінансування грантової програми для підтримки інноваційної трансформації та розвитку українських підприємств становитиме $11 млн, а у межах програми буде надано близько 75 грантів (раніше планувалось близько 25 грантів).
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«Розвиток українських виробників і залучення інвестицій в реальний сектор — пріоритет Міністерства економіки. Наша стратегія — переробка і розвиток високотехнологічних галузей. Маємо збільшити долю переробки в структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%, адже немає прикладів успішних сировинних держав. Сировинність часто навпаки синонім бідності», — каже Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.
Що це дасть? Зокрема, гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню ефективності використання інших ресурсів, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.
З деталями можна ознайомитися за посиланням.
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі"
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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