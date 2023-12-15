USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців — Finance.ua

USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців Сьогодні 15:43 — Особисті фінанси

USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» втричі збільшила грантову підтримку для українських переробних підприємств — до $11 млн. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Фінансування буде надано у межах гранту з підтримки переробних підприємств, що реалізується Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у партнерстві з Міністерством економіки України.

З огляду на велику кількість заявок і значний інтерес з боку підприємств переробної галузі було ухвалене рішення збільшити суму грантового фінансування.

Загальний обсяг фінансування грантової програми для підтримки інноваційної трансформації та розвитку українських підприємств становитиме $11 млн, а у межах програми буде надано близько 75 грантів (раніше планувалось близько 25 грантів).

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«Розвиток українських виробників і залучення інвестицій в реальний сектор — пріоритет Міністерства економіки. Наша стратегія — переробка і розвиток високотехнологічних галузей. Маємо збільшити долю переробки в структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%, адже немає прикладів успішних сировинних держав. Сировинність часто навпаки синонім бідності», — каже Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Що це дасть? Зокрема, гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню ефективності використання інших ресурсів, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

З деталями можна ознайомитися за посиланням

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі"

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