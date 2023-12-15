Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій проти рф — Finance.ua

Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій проти рф Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти російської федерації.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених під час саміту Євросоюзу.

«Європейський Союз налаштований ще більше послаблювати здатність росії вести агресивну війну, у тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, їхнього повного й ефективного втілення, запобігання їхнього обходу, особливо для товарів підвищеного ризику, у тісній співпраці з партнерами і союзниками. Європейська Рада вітає схвалення 12-го пакету санкцій», — йдеться у висновках.

може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення». При цьому, як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram , дванадцятий пакет санкцій «».

«Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями», — повідомив Єрмак.

За його словами, група Макфола-Єрмака активно працює з українськими партнерами і низка пропозицій увійде в цей пакет.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі X (Twitter), лідери ЄС досягли політичної згоди щодо 12-го пакету санкцій, але офіційно нові обмежувальні заходи будуть затверджені у найближчі дні.

За його даними, до другої річниці російського повномаштабного вторгнення у лютому 2024 року будуть докладатися спроби затвердити ще один пакет санкцій проти РФ, але цей пакет може стати останнім за довгий час.

Санкції проти росії

13 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що робота над 12-м пакетом санкцій проти росії завершується. Обмежувальні заходи проти росії будуть як персональними, так й економічними та секторальними.

Високий представник ЄС уточнив, що буде, зокрема, запроваджено більше санкцій проти фізичних осіб, застосовано нові заборони на російський експорт, і серед іншого — заборону на російські алмази, ужорсточення верхньої межі цін на нафту для зменшення прибутків росії, а також будуть запроваджені нові заходи проти обходу раніше запроваджених санкцій.

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УНІАН За матеріалами:

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