Де заробити від 10 000 грн на різдвяно-новорічні свята — Finance.ua

Де заробити від 10 000 грн на різдвяно-новорічні свята Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Де заробити від 10 000 грн на різдвяно-новорічні свята

Передсвяткові та святкові дні — найприбутковіший період року. Якщо ви хочете скористатися моментом і підзаробити, пропонуємо добірку вакансій від Work.ua, який зібрав 13 цікавих пропозицій роботи на зимовий сезон.

Аніматори, актори

Щороку у зимовий період розміщуються безліч вакансій, в яких розшукують акторів на ролі колоритних новорічних персонажів. Є такі пропозиції роботи й цьогоріч:

Агенція свят «Двіж» шукає талановитого та енергійного актора для ролі Санта Клауса або Миколая. До кандидата є кілька вимог: досвід роботи не менш як 1 рік в акторські ролі; комунікабельність, харизма; готовність до гнучкого графіка роботи. Працювати різдвяно-новорічному герою треба буде в Києві й розважати дітей, роздавати подарунки, створювати позитивну та веселу атмосферу на святі. За роботу обіцяють 10 000−30 000 грн, залежить від робочих годин.

Актора на роль Святого Миколая запрошує на роботу й агенція з організації дитячих свят «Sun Day» у Тернополі. На цю позицію підійдуть енергійні та творчі люди, можна й студенти, які хочуть і вміють працювати з дітьми, створювати свято. Знання казок та ігор для дітей буде перевагою, але не є обов’язковим. Зарплата — за домовленістю.

В Івано-Франківську розшукуються Святий Миколай, Санта та ельфи. Потрібні пунктуальні й відповідальні актори, що вміють взаємодіяти з дітьми та поважають їхню позицію. Досвід в анімації / театрі буде класним бонусом. Зарплата, яка вказана у вакансії, 10 000 грн.

Продавці

Також у новорічний період торговим центрам, розважальним комплексам потрібні тимчасові працівники.

15 000−20 000 грн, бонуси та мотиваційні програми пропонують продавцю на різдвяному ярмарку, якого шукають в Івано-Франківську. У вакансії роботодавець зазначає: «Ми навчаємо, розвиваємо, добре та вчасно платимо нашим працівникам». Компанії RaceKing потрібні продавці-консультанти на новорічних ярмарків з грудня 2023 до 7 січня 2024 року на різних локаціях Одеси. Є можливість працювати як кожен день, так і 2/2. У середньому за день можна заробити від 700 до 1 200 грн, у розпал свят — 2 000 грн на день. Від кандидата — готовність працювати на вулиці, комунікабельність і почуття гумору (основний критерій відбору), відповідальність. У Полтаві в ТРЦ «Екватор» не вистачає продавця-консультанта косметики, косметичних засобів та новорічних прикрас. Графік роботи змінний: 3 дні роботи / 3 дні відпочинку з 10:00 до 21:00. За роботу обіцяють фіксовану ставку в 550 грн на день плюс відсоток від загальної суми продажів. Досвід у продажах та реалізації косметики та побутової хімії буде значним плюсом. У Києві шукають касира на ковзанку, де потрібно буде приймати платежі від відвідувачів, тому вміння працювати з готівкою є обов’язковим. Також треба бути готовим працювати в зміну та вихідні дні, однак графік роботи гнучкий і працівник може сам вибрати зміни. Оплата праці — 16 000−20 000 грн. Команда фахівців по роботі з клієнтами goodwine в пошуках підсилення на період новорічних свят, тобто касира. Компанія надає офіційне працевлаштування та соціальні гарантії; дохід — 22 000 грн за 187 годин; графік — 3/3, 4/2 (плаваючий графік). GolosiyvSkiPark, що знаходиться в Києві, розмістив вакансію менеджера з прокату гірськолижного спорядження. Досвід роботи необов’язковий, компанія проводить навчання. Приємний бонус — на цій посаді можна не лише заробити до 28 000 грн, а й опанувати лижі чи сноуборд.

Пакувальники

Типографії «Україна» (Дніпро) на сезонний період потрібні робочі-збиральники новорічної поліграфічної продукції. Це нескладні ручні операції, тому компанія готова взяти для такої роботи студентів і людей без досвіду. Від кандидатів вимагають відповідальності та вміння працювати в команді. Є денні та нічні зміни, заробітна плата — раз на тиждень.

Вакансію пакувальник подарунків розмістила мережа тематичних гік-магазинів World Of Comics. Робота сезонна, в Києві (ТРЦ River Mall). З обов’язками зрозуміло — необхідно буде запаковувати товари у святковий папір для клієнтів магазину. Оплата — 400 грн/день.

Бренд FLAMPIC, що займається розробкою та виготовленням виробів з дерева, шукає людину для допомоги в новорічному сезоні. Хоч йдеться про тимчасову зайнятість (1−2 місяці), проте є можливість продовжити роботу далі. Робота в Києві. Досвід не обов’язковий, передбачене оплачуване навчання. Зарплата виплачується щотижня і становить 15 000−16 000 грн/місяць (700 грн/ день). Завантаженість — повний робочий день з 9:00 до 18:00 будні.

Перед Новим роком найбільша кількість замовлень на прибирання, тож сервіс Uberem кличе на підмогу клінерів на період з 18.12 до 31.12. Робота в Києві. «У нас щотижнева оплата, 1 100−1 400 грн + чайові від клієнтів. Є кар'єрний ріст! Так-так, ви зможете не тільки стати старшим клінером, а й бригадиром у нашій компанії», — йдеться у вакансії.

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